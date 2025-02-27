В кафе Ижевска обнаружили почти 30 кг мяса и других продуктов без маркировки

В одном из кафе Ижевска обнаружили почти 30 кг мяса, сосисок и других продуктов без маркировки, даты выработки и сроков годности, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Удмуртии. ИП Алексея Квятковского, осуществляющего деятельность по организации общепита в городе, оштрафовали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Проверку в кафе «Кинза» провели в октябре 2024 года. Кроме того, было обнаружено замороженное куриное мясо, на которое не оформили сопроводительные документы.