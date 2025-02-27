Житель Оренбуржья обвиняется в хищении 350 тыс. рублей, выделенных по нацпроекту

В суд направлено уголовное дело в отношении жителя Оренбуржья, который обвиняется в совершении преступления по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере). Об этом сообщает прокуратура региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, местный житель стал претендентом на получение денег, выделенных в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы». Он осознанно занизил доходы своей семьи и ввел в заблуждение членов территориальной межведомственной комиссии по рассмотрению заявлений граждан о предоставлении государственной социальной помощи. Таким образом он получил 350 тыс. руб.

В прокуратуре Оренбуржье отмечают, что обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Руфия Кутляева