Житель Оренбуржья обвиняется в хищении 350 тыс. рублей, выделенных по нацпроекту
В суд направлено уголовное дело в отношении жителя Оренбуржья, который обвиняется в совершении преступления по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере). Об этом сообщает прокуратура региона.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По версии следствия, местный житель стал претендентом на получение денег, выделенных в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы». Он осознанно занизил доходы своей семьи и ввел в заблуждение членов территориальной межведомственной комиссии по рассмотрению заявлений граждан о предоставлении государственной социальной помощи. Таким образом он получил 350 тыс. руб.
В прокуратуре Оренбуржье отмечают, что обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.