Коммуникации завода «Ставрополь-Авто» восстановят за счет инвестора

Территорию обанкротившегося автозавода в Шпаковском округе планируют передать в руки собственнику для дальнейшего развития. Об этом сегодня сообщили на совещании краевого правительства, посвященном перспективам использования крупных инвестплощадок.

Сейчас территория «Ставрополь-Авто» не подключена к инженерным коммуникациям и нуждается в комплексном восстановлении.

«Возможности края по ресурсам небезграничные, и мы должны в первую очередь давать технологическое присоединение к инженерным коммуникациям, тем инвестиционным площадкам, которые дадут наибольшую отдачу в будущем»,— рассказал зампред правительства Ставропольского края Андрей Хлопянов.

По оценкам местных властей инвестпроекты позволят создать на Ставрополье более 7 тыс. рабочих мест.

Николай Аксенов