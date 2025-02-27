Возле ПГНИУ из-за нарушений приостановили работу кафе по продаже шаурмы

Специалисты краевого управления Роспотребнадзора внепланово проверили деятельность предприятия общепита по изготовлению шаурмы и шавермы на ул. Данщина, 14. Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, во время выездной проверки были обнаружены грубые нарушения санитарных требований. Деятельность в заведении осуществляет ИП Мирзоев А. И.

В частности, предприятие общепита работало на воде из скважины, не отвечающей требованиям к питьевому водоснабжению, не соблюдалась поточность технологических процессов. В заведении принималась пищевая продукция без маркировки и товаросопроводительных документов, у сотрудников кафе не имелось личных медицинских книжек, а на изготавливаемую продукцию отсутствовали технологические документы. В кафе не было туалета для персонала и посетителей, само помещение содержалось в неудовлетворительном санитарном состоянии. Также в заведении имелись дефекты внутренней отделки, уборка проводилась несвоевременно.

В связи с нарушениями специалисты управления составили протокол о временном запрете деятельности кафе в отношении ИП Мирзоева А. И. Предприятие опечатали, материалы дела направили в Дзержинский районный суд. Решением суда предпринимателя признали виновным, ему назначили наказание в виде административного приостановления деятельности предприятия на 85 суток.

В Kartoteka.ru имеются сведения об ИП Абдуджабборе Мирзоеве, гражданине Таджикистана, который ведет деятельность в сфере розничной торговли кондитерскими изделиями в специализированных магазинах. В сервисе 2ГИС по адресу: ул. Данщина, 14, определяется некий хозяйственный корпус.