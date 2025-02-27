Юрий Шалабаев расширил список запланированных к ремонту дорог в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде расширен перечень дорог, где в 2025 году начнется капитальный или текущий ремонт. По словам главы города Юрия Шалабаева, всего в списке более 30 объектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

На улице Белинского за три года планируется провести расширение проезжей части и провести ремонт ливневки и колодцев. Также в рамках двухлетних контрактов будет проведен капремонт улиц Пискунова, Алексеевской, Ошарской, Октябрьской и Малой Покровской. За один год планируется капитально отремонтировать Чернопрудский переулок и улицу Зои Космодемьянской.

В планах также строительство дороги и ремонт на улице Большие Овраги, ремонты на улицах Шевченко, Малой Ямской, Ижорской, Гоголя, Обозной, проспекта Молодежный и части Московского шоссе. У парка «Швейцария» пдланируется строительство парковки.

«Дорожная инфраструктура обновляется в объемах, которые раньше не могли и представить»,— отметил Юрий Шалабаев. В ближайшее время он пообещал также сообщить о планах по карточному ремонту дорог.

По словам гендиректора Главного управления по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей Андрея Левдикова, в ремонтный перечень вошли крупные транспортные артерии и дороги, ведущие к знаковым городским местам. «Мы старались максимально синхронизировать планы ремонта с ресурсоснабжающими организациями. Где-то уже приступили к работам, начав с переустройства коммуникаций»,— отметил господин Левдиков.

Андрей Репин