Назван топ-5 самых дефицитных специальностей в Ставрополье

Работники розничной торговли возглавили рейтинг самых востребованных специальностей на рынке труда Ставрополья, сообщают аналитики hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«С начала 2025 года на Ставрополье в сфере розничной торговле было открыто более 1,8 тыс. вакансий. А в целом доля вакансий в рознице от всех предложений для соискателей в области по итогам января 2025 года — 20%»,— говорится в сообщении.

В топ-5 самых дефицитных специальностей этой сферы по краю относятся: администратор магазина, продавец-консультант, пекарь, повар, директор магазина.

Оплата труда в этой сфере тоже лидирует по темпам роста. Так в январе 2023 года специалисты розницы получали в среднем — 29,5 тыс. руб., а в январе 2024 года — уже 37 тыс. руб. В в январе 2025 года — 41,8 тыс. руб.

Николай Аксенов