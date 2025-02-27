В Свердловскую область к осени 2024 года инвестировали более 620 млн рублей

По итогам периода с января по сентябрь 2024 года объем инвестиций в экономику Свердловской области превысил 620 млн руб., что на 30% больше показателей девяти месяцев 2023 года, сообщил департамент информационной политики со ссылкой на слова губернатора Евгения Куйвашева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Куйвашев

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Евгений Куйвашев

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На форуме «Большой открытый диалог» глава региона отметил, что регион активно работает над созданием привлекательной деловой среды. «Региональным законодательством предусмотрено более 80 налоговых льгот и преференций. В прошлом году их сумма практически достигла 30 млрд руб.»,— сказал Евгений Куйвашев.

Он также подчеркнул, что меры поддержки для бизнеса постоянно совершенствуются и при принятии решений в власти опираются на мнение предпринимателей: снимаются административные барьеры, расширяется инвестиционная инфраструктура, а институты развития становятся более эффективными.

Напомним, в Екатеринбурге с 27 по 28 февраля проходит VI инвестиционный форум «Большой открытый диалог» (БОД), на котором предприниматели и представители власти обсуждают актуальные вопросы бизнеса. Основная тема мероприятия в этом году — «Новые грани нацпроектов: возможности для бизнеса».

Ирина Пичурина