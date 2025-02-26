Инвест-форум «Большой открытый диалог» пройдет в Екатеринбурге 27-28 февраля

В Екатеринбурге с 27 по 28 февраля пройдет VI инвестиционный форум «Большой открытый диалог» (БОД), на котором предприниматели и представители власти обсудят актуальные вопросы бизнеса, сообщили в Уральской торгово-промышленной палате (УТПП). Он состоится в «Синара Центре».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Основная тема мероприятия в этом году — «Новые грани нацпроектов: возможности для бизнеса», а «Национальные проекты: перспективы для бизнеса и инвестиционной деятельности» станут главной темой пленарной дискуссии. Программа включает сессии по комплексному развитию территорий (КРТ), налогообложению, производительности труда, современным производственным технологиям и сохранению объектов культурного наследия. Также запланировано открытое заседание инвестиционного комитета под руководством губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Среди других спикеров — замминистра экономического развития РФ Денис Тюпышев, президент общественной организации малого и среднего бизнеса «Опора России» Александр Калинин, депутат Госдумы Сергей Морозов, замгубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, президент УТПП Андрей Беседин и многие другие.

«"Большой открытый диалог" — это огромная работа, которая не ограничивается временными рамками. Начинается она с обсуждения всеми сторонами программы форума, но и после форума работа не заканчивается — идет анализ всех поступивших запросов, которые реализуются в отраслевых постановлениях, решениях»,— отметил господин Беседин.

Подробнее о том, как форум проходил в прошлом году — в материале «Это развязывает руки регионам для реализации интересных проектов»

Ирина Пичурина