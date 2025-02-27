Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о партнерстве часового бренда с Автомобильным клубом Монако.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: TAG Heuer Monaco Фото: TAG Heuer Monaco

«Впервые за почти 100-летнюю историю Гран-при Монако в 2025 году получит титульного партнера, и TAG Heuer с гордостью удостоится этой особой чести», — сообщает нам часовая марка. И напоминает, что с княжеством и гонкой, на самом деле, ее связывает длительная история взаимоотношений, а потому более чем логично, что гонка теперь будет называться Formula-1 TAG Heuer Grand Prix de Monaco.

«Монако — это действительно наш духовный дом, воплощающий в себе многое из того, за что мы выступаем в TAG Heuer», — сказал Антуан Пэн, генеральный директор TAG Heuer. «Дух соревнования, сложная уличная трасса, которая вознаграждает тех, кто демонстрирует наибольшую психологическую устойчивость и физическую силу, место, где водители выкладываются по полной, чтобы достичь наилучших результатов. Для нас большая честь и радость возобновить наше партнерство с Автомобильным клубом Монако и расширить нашу деятельность в Княжестве, поскольку TAG Heuer стал первым обладателем престижного звания титульного партнера».

Помимо патетики, а ее в официальных пресс-материалах очень и очень много, упомянули о важном. В связи с новым гордым званием и явно очень дорогим контрактом, визуально расширится присутствие бренда на трассе, что сделает его рекламные баннеры заметными не только тем, кто смотрит гонку в Монако, но и армии зрителей телевизионной трансляции. Посмотрим, как это скажется на продажах.