Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о технических характеристиках новой модели Huawei.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Huawei Фото: Huawei

Российская розница запустила продажи свежих флагманов Huawei. Речь как о каноническом монолитном форм-факторе Mate 70 Pro, так и о первой модели со складным дисплеем, который сгибается в двух местах, но в разных направлениях, Mate XT. Обзор Z-образного так называемого трифолда обязательно будет.

С моделью же Mate 70 Pro удалось познакомиться чуть плотнее. Корпус аппарата выполнен с акцентом на прочность и эстетику. Для защиты от внешних воздействий используется стекло Kunlun Glass второго поколения. Оно, по заверениям создателей, в 20 раз более устойчивое к падениям по сравнению с предшественником. Задняя панель изготовлена из композитного стекловолокна, для которого характерна высокая износостойкость.

Здорово, что у создателей получилось сделать не только прочно, но и довольно симпатично. Единственный эстетический аспект, который не подойдет каждому потенциальному пользователю, — это масса. Новинка получилась увесистой. При этом ее не страшно уронить не только на твердую поверхность, но и в воду. Способность Mate 70 Pro противостоять жидкостям оценивается по стандартам IP68 и IP69. В реальности это погружении на глубину до 6 м и нахождение под струями воды высокого давления без неприятных последствий.

Конечно, особые впечатления владельцу новинки обеспечивает фирменная система камер XMAGE. Тут нет нужды в детальном описании. И основной модуль на 50 Мп с переменной диафрагмой, и телемакромодуль на 48 Мп, и ультраширокоугольный на 40 Мп с углом обзора 120 градусов отлично выполняют свою работу вкупе с алгоритмами. В результате получаются естественные фотографии и видеозаписи с реалистичной цветопередачей.

Спасибо разработчикам за щедрость. Mate 70 Pro получил от них не только биометрический сенсор по типу Face ID для безопасного и быстрого распознавания по лицу, но также дополнительный или альтернативный способ аутентификации по отпечатку пальца. Датчик, что тоже неоднозначно, но лично мне, например, нравится больше, установили в кнопку на торце, а не под экран.

Начинка, как и батарея во флагманской серии, соответствуют классу устройства. А среди уже обязательных интеллектуальных функций стоит отметить умные уведомления и шумоподавление на базе ИИ, которое улучшает качество связи прямо во время голосовых вызовов.

Александр Леви