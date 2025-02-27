Врача Глазовской межрайонной больницы осудили за взятки

Врач Глазовской межрайонной больницы осужден по делу о взяточничестве. Как сообщает прокуратура Удмуртии, акушер-гинеколог за денежное вознаграждение вносил ложные сведения о прохождении осмотра для допуска к работе в детском учреждении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Суд выявил шесть фактов противоправных действий с мая по июнь 2023 года, а также получение взятки в размере 2,8 тыс. руб. За служебный подлог (ч.1 ст. 292 УК РФ) и мелкое взяточничество (ч.1 ст. 291.2 УК РФ) подсудимому назначен штраф 100 тыс. руб.