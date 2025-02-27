Обучение по кузбасской программе для участников СВО пройдут 100 слушателей

В первый поток региональной образовательной программы для участников и ветеранов специальной военной операции «СВОи герои. Кузбасс» будет набрано 100 слушателей. Об этом сообщил губернатор Кемеровской области Илья Середюк в ходе прямого эфира 27 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Заявления на участие принимаются с 25 февраля. Этот этап завершится 16 июня. Зачисление слушателей первого потока назначено на 1 июля, обучение стартует 1 сентября.

«Я готов взять несколько абитуриентов для того, чтобы сопровождать. И наоборот, чтобы они меня сопровождали в тех рабочих поездках, которые я делаю по региону, чтобы их привлекать на мероприятия, где принимаются серьезные решения»,— пообещал господин Середюк.

Как писал «Ъ-Сибирь», в декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости создания региональных программ, аналогичных федеральной программе «Время героев».

Валерий Лавский