Бывшая «дочка» Sony Pictures подала иски к челябинским кинопрокатным компаниям

В Арбитражный суд Челябинской области поступили иски ООО «Контент-клуб» (бывшая «Сони пикчерс продакшнс энд релизинг», которая до 2022 года работала как представительство голливудской студии Sony Pictures в России) к двум челябинским компаниям «Империя игр» и «Старый город», которые входят в холдинг «Мегаполис» и занимаются кинопрокатом. Общая сумма требований к ним составляет более 33,3 млн руб. Информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Оба иска поданы 17 февраля этого года. «Контент-клуб» требует взыскать с ООО «Империя игр» — 29 млн руб., с ООО «Старый город» — 4,3 млн руб. Суд оставил оба заявления без движения.

ООО «Империя игр» управляет культурно-развлекательным комплексом «Мегаполис», в котором также расположена сеть «Мягких кинотеатров». Компания «Старый город» занимается демонстрацией кинофильмов. В Челябинске также работают сети «Синема парк» и «Киномакс», с которыми судится ООО «Контент-клуб». Общая сумма требований к ним превышает 612 млн руб.

По данным РБК, исковые требования связаны с долгами за показы фильмов Sony Pictures до ухода компании из России. Один из источников издания напоминает, что Sony Pictures зимой 2021–2022 года представила несколько крупных релизов, в числе которых — «Человек-паук: Нет пути домой» и «Анчартед: На картах не значится». Премьера последнего состоялась за две недели до ухода голливудских мейджоров из России в конце февраля — начале марта 2022 года.