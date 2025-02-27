Волк рассказала о задержании ярославца, обманувшего блокадницу

Жителя Ярославля подозревают в нескольких эпизодах мошенничества в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пострадавшая

Фото: МВД России Пострадавшая

Фото: МВД России

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 21-летний ярославец, работавший курьером у мошенников, арестован после обмана 88-летней жительницы блокадного Ленинграда. По версии следствия, он забрал у блокадницы 13,2 млн руб. Пострадавшая рассказала, что мошенники позвонили ей на телефон.

«"Галина Ивановна, вы попали в руки к мошенникам. К вам кладут деньги на вклад, большие очень суммы, и тут же снимают их. Нам нужно выяснить, кто же в банках сливает данные. Снимайте деньги, и отдавайте нам, а мы будем класть свои деньги". Обязательно, говорили, заверните деньги в черный пакет и так далее. Человек уходил. Мне за это давали бумагу, за печатями, за всем, что получили, возврат такой, за число и так далее»,— рассказала пострадавшая на видео, опубликованном госпожой Волк.

Обман вскрылся тогда, когда жительница Санкт-Петербурга, пришла в банк. После чего она обратилась в полицию. Уголовное дело было возбуждено по статье «Мошенничество». Сотрудники УМВД задержали курьера в Ярославле в ходе служебной командировки. Подозреваемый рассказал, что в Санкт-Петербурге он таким образом посетил около 10 адресов. За каждый «заказ» он получал 5-10 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подозреваемый

Фото: МВД России Подозреваемый

Фото: МВД России

«Имеются основания полагать, что задержанный может быть причастен к аналогичным противоправным деяниям. В настоящее время он заключен под стражу»,— сообщила Ирина Волк.

Алла Чижова