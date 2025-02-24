Ярославец обвиняется в обмане 88-летней блокадницы

Прокуратура Фрунзенского района Санкт-Петербурга поддержала ходатайство следствия об аресте жителя Ярославля Ивана Нефедова, обвиняемого в крупном мошенничестве. Об этом сообщили в прокуратуре Северной столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, 21-летний ярославец действовал в составе преступной группы. От своих соучастников он получил информацию, где ему нужно забрать деньги 88-летней жительницы блокадного Ленинграда. С 21 по 31 января 2025 года пожилая женщина передала мошенникам более 13,2 млн руб. Правоохранительные органы установили и задержали подозреваемого, выполнявшего функции курьера.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения Ивану Нефедову в виде заключения под стражу до 4 апреля 2025 года.

Антон Голицын