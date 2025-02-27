Объекты «Т Плюс» в Перми посетил краевой вице-премьер по развитию инфраструктуры и ЖКХ

Директор Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Кругляков продемонстрировал заместителю председателя Правительства Пермского края по развитию инфраструктуры и ЖКХ Андрею Алякринскому работу объектов теплоснабжающей инфраструктуры. Вице-премьер посетил Пермскую ТЭЦ-6 и Оперативно-диспетчерскую службу Пермских тепловых сетей. В ходе визита Сергей Кругляков подчеркнул, что отопительный сезон 2024/25 в краевой столице проходит в штатном режиме.

Пермская ТЭЦ-6 – ключевой теплоисточник Свердловского, Ленинского и Мотовилихинского районов Перми. Услуги отопления и горячей воды надёжно подаются в жилые дома, социальные объекты, а также промышленные предприятия, такие, как «Пермский моторный завод и «Протон-ПМ». Электрическая мощность ТЭЦ составляет 123 МВт, тепловая – 470 Гкал/ч.

В регионе «Т Плюс» отвечает за работу семи ТЭЦ и одной ГЭС, более 3 тыс. км тепловых сетей, 48 малых котельных, 14 насосных станций и свыше 430 центральных тепловых пунктов. В краевой столице энергетики обеспечивают подачу тепла в почти 700 социальных объектов и более чем 5,3 тыс. многоквартирных домов. Процесс теплоснабжения контролируется специалистами Оперативно-диспетчерской службы.

За параметрами теплоподачи ТЭЦ с помощью современной автоматизированной системы управления теплоснабжением (АСУТ) следят диспетчеры Пермских тепловых сетей, которые заранее задают температурный график исходя из прогноза погоды. Это позволяет заранее корректировать показатели и отслеживать ситуацию в режиме онлайн. Андрей Алякринский оценил высокий уровень цифровизации и автоматизации производственного процесса.

«АСУТ – это инновационная разработка специалистов «Т Плюс», внедрённая как пилотная практика в Пермском филиале и направленная на повышение эффективности, надёжности и прозрачности процессов выработки и распределения теплоэнергии. Специалисты в круглосуточном режиме следят за приборами, контролируя все показатели онлайн. Таким образом обеспечивается тепло и комфорт в детских садах, школах, больницах, а также квартирах горожан», – отметил заместитель главного инженера по эксплуатации Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Александр Ермакович.

О Пермском филиале «Т Плюс» Пермский филиал, работающий в составе Группы «Т Плюс», объединяет генерирующие и теплосетевые активы в пяти городах Пермского края: Перми, Краснокамске, Березниках, Чайковском и Лысьве, а также в посёлках Майский, Марковский и Прикамский. В состав филиала входит семь теплоэлектростанций: Березниковская ТЭЦ-2, Закамская ТЭЦ-5, Пермские ТЭЦ-6, ТЭЦ-9, ТЭЦ-13 и ТЭЦ-14, Чайковская ТЭЦ-18, и гидроэлектростанция Широковская ГЭС-7. Установленная электрическая мощность филиала – 1 229,3 МВт, тепловая мощность – 5 281,336 Гкал/ч. О Группе «Т Плюс» Группа «Т Плюс» работает в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл, энергосервис. «Т Плюс» обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. Количество клиентов (домохозяйств), получающих платёжные документы от ПАО «Т Плюс», – более 7 млн. Количество юридических лиц, имеющих договор ресурсоснабжения, – более 180 тысяч. В зонах обслуживания «Т Плюс» проживает более 16 млн человек. Под управлением группы «Т Плюс» находится 53 электростанции, 496 котельных и более 22 000 километров тепловых сетей. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 14,5 ГВт, тепловая мощность – 52,5 тыс. Гкал/ч.

Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс»