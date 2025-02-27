В уфимском Сипайлово без воды остались 19 домов

В уфимском микрорайоне Сипайлово горячую воду отключили в 19 жилых домах, сообщили в пресс-службе администрации Октябрьского района. Без воды остались дома 50, 50/1, 50/2, 52, 52/1, 54, 54/1, 54/2 и 56 на улице Гагарина, дома 27, 29, 29/1, 29/2, 31, 33 и 35 на Королева и дома 45/1, 45/2 и 47 на Набережной реки Уфы.

«Причина: устранение технического повреждения. Ремонтные работы проводятся силами БашРТС. Предварительное время работ — до устранения»,— сообщили в пресс-службе администрации.

Венера Хисамова