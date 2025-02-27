Главред октябрьской газеты уволилась после публикации об угрозах в свой адрес

Главный редактор газеты «Вперед» Октябрьского района Пермского края Алена Печур уволилась после публикации о поступивших угрозах в ее адрес. Как сообщает «АиФ в Перми», на своей странице в социальной сети 24 февраля госпожа Печур опубликовала запись о том, что, обратившись за комментарием по ситуации, связанной с изнасилованием девушки в Октябрьском районе, получила угрозу от следователя. Позднее запись была удалена. После этого девушка в социальных сетях сообщила, что приняла решение об уходе из редакции.