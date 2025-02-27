На челябинца завели уголовное дело за призывы к теракту

Следственный орган УФСБ России по Челябинской области возбудил уголовное дело в отношении местного жителя. Его подозревают в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), сообщает пресс-служба силового ведомства.

Противоправную деятельность местного жителя сотрудники УФСБ пресекли в феврале текущего года. По версии следствия, житель региона, являясь крайним сторонником запрещенной на территории России террористической организации, оставил комментарий в интернете, где призывал совершить теракт и посягнуть на жизнь представителей органов государственной власти.

Виталина Ярховска