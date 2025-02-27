Суд в Первоуральске приговорил к 9,5 годам обвиняемого в убийстве в 2015 году

Первоуральский городской суд с учетом мнения присяжных приговорил к 9 годам и 6 месяцам колонии строгого режима Михаила Дихтяря, обвиняемого в убийстве своей сожительницы в 2015 году. Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, суд признал его виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба прокуратуры Свердловской области Фото: Пресс-служба прокуратуры Свердловской области

По версии следствия, инцидент произошел в ноябре 2015 года, когда Михаил Дихтярь совместно со своей сожительницей ехал из Красноуфимска в Екатеринбург. Пара остановилась на обочине трассы Екатеринбург — Пермь, где между ними разгорелась ссора. Тогда обвиняемый толкнул потерпевшую под автомобиль, который ехал с большой скоростью. «Потерпевшая от толчка Дихтяря переместилась на проезжую часть автодороги, в результате чего неустановленный в ходе предварительного следствия легковой автомобиль совершил на нее наезд», — говорится в сообщении прокуратуры. От полученных ранений она скончалась на месте. Во время судебного следствия Михаил Дихтярь не признал вину.

По уголовному делу Михаила Дихтяря суд уже дважды выносил приговоры. В частности, в 2022 году он был признан виновным по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), суд приговорил его к двум годам ограничения свободы. Однако обвиняемый был освобожден от назначенного наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. Решение было обжаловано, дело направлено на новое рассмотрение.

В январе 2024 года коллегия присяжных вынесла оправдательный вердикт в отношении Михаила Дихтяря, суд признал его невиновным в убийстве. Тогда апелляционный суд отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение. В августе прошлого года суд с учетом мнения присяжных приговорил Михаила Дихтяря к 12 годам колонии строгого режима по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Однако приговор не устоялся в апелляции, в связи, с чем дело направили на новое рассмотрение с иным составом судей.

Мария Шараева