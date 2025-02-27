В Башкирии около 68 тысяч участников СВО и членов их семей получили медпомощь

В Башкирии с 2022 года около 1,4 тыс. участников СВО прошли медицинскую реабилитацию, сообщила первый заместитель министра здравоохранения региона Гульнара Зиннурова на заседании круглого стола в Курултае республики, посвященном поддержке участников спецоперации и членов их семей. По информации, представленной госпожой Зиннуровой, 474 пациента прошли реабилитацию с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы, 435 — центральной нервной системы, по 84 — продолжительную реабилитацию по заболеваниям ЦНС, а также опорно-двигательного аппарата и ПНС, 38 — кардиореабилитацию, остальные — реабилитацию по другим группам заболеваний.

Заместитель министра сообщила, что всего в регионе медицинскую помощь получили 68,01 тыс. участников СВО и членов их семей.

С ноября 2023 года 2,6 тыс. детей участников СВО лечились в 11 санаториях республики.

С этого года лечение участников СВО имеет «одно новшество», подчеркнула госпожа Зиннурова. С 1 января ветераны СВО могут пройти реабилитацию в реабилитационных центрах фонда социального страхования России независимо от места их проживания.

Она добавила, что находится «на стадии разработки документации» строительство нового госпиталя для ветеранов.

2025 год указом главы Башкирии объявлен годом поддержки участников СВО и членов их семей.

Майя Иванова