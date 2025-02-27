Сочи и Краснодар стали лидерами по безналичной оплате проезда в транспорте

В Краснодаре и Сочи пассажиры общественного транспорта наиболее активно используют банковские карты для оплаты проезда. По данным, которые озвучили на совещании о развитии проекта «Безналичный транспорт», в этих городах выявлено самое большое количество и объем безналичных транзакций среди всех муниципалитетов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В среднем по краю на один терминал приходится 142 операции ежедневно, тогда как в Краснодаре этот показатель достигает 226, а в Сочи — 183 транзакции. Высокие результаты также выявили в Ейском (134 операции) и Динском (102 операции) районах.

По данным на 1 января 2025 года, в крае функционирует более 5,2 тыс. единиц общественного транспорта. Практически все транспортные средства (99,9%) оборудованы терминалами для безналичных расчетов.

Жители и гости Краснодарского края в 2024 году совершили более 310 млн поездок в общественном транспорте, из которых 86% были оплачены безналичным способом. Кубань заняла второе место в России по активности использования банковских карт в транспорте.

Участники совещания подчеркнули, что в некоторых муниципалитетах, несмотря на высокую оснащенность терминалами, количество безналичных платежей остается минимальным. Для решения этой проблемы специалисты рекомендуют проводить разъяснительную работу с водителями и перевозчиками о преимуществах безналичных расчетов, а также информировать население о возможностях оплаты картами.

Мария Удовик