В Уфе перед судом предстанет иностранец за разбой 20 лет назад

Октябрьский райсуд Уфы рассмотрит уголовное дело в отношении некоего иностранного гражданина, обвиняемого в разбое, совершенном 20 лет назад (ч. 2 ст. 162 УК РФ), сообщили в пресс-службах прокуратуры Башкирии и управления СКР по республике.

По версии следствия, в мае 2005 года обвиняемый, не желая расплатиться за поездку в такси, приставил к шее водителя гвоздь и потребовал передать деньги и мобильный телефон. Забрав эти вещи, он скрылся с места преступления. Его личность вскоре была установлена, но, как выяснило следствие, 31-летний нападавший покинул страну, в связи с чем его объявили в федеральный розыск. В апреле 2024 предполагаемого злоумышленника, успевшего сменить имя, задержали в Кыргызстане благодаря сопоставлению биометрических данных и экстрадировали в Россию.

Обвиняемый признал вину.

Венера Хисамова