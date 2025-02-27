Участковый из Черкесска предстанет перед судом за избиение местного жителя

В Черкесске завершено расследование уголовного дела в отношении сотрудника полиции, ударившего местного жителя в лицо кулаком. Об этом сообщили в региональном управлении Следкома по Карачаево-Черкесской Республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«В сентябре 2024 года обвиняемый, являясь участковым уполномоченным городского отдела полиции, находясь при исполнении своих служебных обязанностей, в ходе возникшего конфликта применил в отношении местного жителя физическую силу»,— следует из материалов уголовного дела.

Уголовное дело направили в суд. Участковый обвиняется по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Николай Аксенов