Участковый из Черкесска предстанет перед судом за избиение местного жителя
В Черкесске завершено расследование уголовного дела в отношении сотрудника полиции, ударившего местного жителя в лицо кулаком. Об этом сообщили в региональном управлении Следкома по Карачаево-Черкесской Республике.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
«В сентябре 2024 года обвиняемый, являясь участковым уполномоченным городского отдела полиции, находясь при исполнении своих служебных обязанностей, в ходе возникшего конфликта применил в отношении местного жителя физическую силу»,— следует из материалов уголовного дела.
Уголовное дело направили в суд. Участковый обвиняется по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).