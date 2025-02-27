Ярославский судостроительный завод восстанавливает МиГ-15

Специалисты Ярославского судостроительного завода реставрируют самолет МиГ-15, который установят на пересечении проспекта Фрунзе и Чернопрудной. Об этом сообщают «Вести — Ярославль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Фото: соцсети

Речь идет о мемориале, который увековечит память летчиков 147-го гвардейского истребительного авиационного полка. Сейчас самолет приводят в порядок на заводе, очищают элементы от коррозии, готовят к покраске. Судно также планируют оснастить разноцветными сигнальными огнями. Открыть мемориал хотят к 9 мая 2025 года, работы могут начаться в начале апреля.

Авиационный полк базировался на аэродроме «Дядьково» в послевоенные годы, его личный состав осваивал первые реактивные самолеты в СССР. Затем аэродром стал гражданским, а в 1982 году был закрыт. Вопрос об увековечивании памяти летчиков обсуждается с 2020 года.

Алла Чижова