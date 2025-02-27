В Челябинске на ЧМЗ 6,5 тыс. человек остались без воды и отопления

В Металлургическом районе Челябинска произошел прорыв трубопровода. В результате 63 многоквартирных дома, где живут 6,5 тыс. человек, остались без воды и отопления, сообщает региональное управление МЧС РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Коммунальная авария случилась рядом с домом №20 на улице Сталеваров. Без водоснабжения и отопления также остались пять детских садов. По данным МЧС, они работают в штатном режиме.

В настоящий момент на месте прорыва проведены земляные работы. Планируется заменить участок трубы протяженностью 3 м. На месте работают 18 сотрудников АО «УСТЭК – Челябинск» и шесть единиц техники.