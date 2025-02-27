На Ставрополье пенсионерке вернули похищенные мошенником 600 тысяч рублей

Суд удовлетворил требование прокурора о возвращении 600 тыс. руб. пенсионерке из Труновского района, которые похитил мошенник. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставрополья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

«Установлено, что женщине поступил звонок от мошенника. Представившись ее родственником, мужчина сообщил ложные сведения о дорожно-транспортном происшествии, участником которого он является, после чего убедил перевести денежные средства на банковский счет»,— следует из материалов дела.

Личность владельца банковского счета, на который потерпевшая перевела деньги, удалось оперативно выяснить. Им оказалась жительница Алтайского края.

Требование прокурора суд удовлетворил в полном объеме, после чего деньги вернули потерпевшей.

Николай Аксенов