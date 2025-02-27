Здание ОмГАУ выставлено на торги за 43 млн рублей

В Омске выставлено на продажу здание Омского государственного аграрного университета на ул. Орджоникидзе, 47. Стоимость лота составила 43,7 млн руб., указываться на сайте ДОМ.РФ.

Площадь здания составляет 1,9 тыс. кв. м., земельного участка вокруг него — 3 тыс. кв. м. Заявки на участие в торгах принимаются до 31 марта, подвести итоги планируется 4 марта.

Здание вуза находится в федеральной собственности. Победитель аукциона сможет переделать его под административное или офисное здание, а также объект образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства или религии.

В ноябре прошлого года на торгах было реализовано здание бывшего общежития №2 Института ветеринарной медицины и биотехнологии ОмГТУ. Объект площадью 4,1 тыс. кв. м на ул. Яковлева за 80,4 млн руб. приобрела бизнесмен Софья Кутулуцкая.

Александра Стрелкова