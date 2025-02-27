Пермская чиновница не смогла оспорить взыскание средств за премиальное авто

Пермский краевой суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы сотрудница Минсоцразвития Прикамья Наталье Плюсниной, сообщает Properm.ru. Ранее прокуратура Перми обратилась в суд с заявлением об изъятии в доход государства, зарегистрированного на госпожу Плюснину Mercedes-Benz GLE 4MATIC. По мнению надзорного органа, сотрудник министерства не смогла подтвердить объем доходов, которые позволили бы ей приобрести дорогостоящую машину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В ходе рассмотрения дела в суде представитель ответчика сообщил, что автомобиль находится на территории Казахстана, после чего прокуратура изменила исковые требования на взыскание 7,96 млн руб. Эти требования были удовлетворены Индустриальным райсудом, решение первой инстанции Наталья Плюснина пыталась обжаловать в Пермском краевом суде. В итоге апелляционная жалоба была отклонена, а машина, которая обнаружилась на территории России, была арестована приставами.