Коробченко: общежития при техникумах привлекут студентов в промышленность

Глава Минпромторга Татарстана Олег Коробченко заявил о необходимости строительства общежитий при техникумах и колледжах для привлечения студентов в промышленность. Об этом господин Коробченко сообщил на заседании итоговой коллегии министерства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«При техникумах и колледжах нужны общежития для привлечения учащихся и возможность дуального образования, где студенты могут с первых дней зарабатывать деньги не на доставках, а в промышленности», — заявил Олег Коробченко.

Глава Минпромторга Татарстана также попросил раиса Татарстана Рустама Минниханова и министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова поддержать разработку программы строительства арендного жилья для предприятий промышленности.

Сейчас для набора работников необходимы общежития вертолетному, авиационному пороховому заводам, а также КЗТМ, Судостроительной корпорации. Для этих целей подбираются земельные участки.

Диана Соловьёва