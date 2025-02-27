Бывший липецкий детский омбудсмен перешел в управление физкультуры и спорта

Бывший уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области Юрий Таран назначен замначальника управления физической культуры и спорта региона. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в пресс-службе облправительства.

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Фото: пресс-служба Юрий Таран

Фото: пресс-служба

На новой должности господин Таран будет курировать вопросы детского спорта и развития физической культуры в муниципалитетах.

Юрий Таран начинал карьеру в пединституте, потом более десяти лет возглавлял областное управление образования и науки. С 2015 по 2019 годы работал на посту вице-губернатора Липецкой области, затем — советником главы региона.

На посту детского омбудсмена он сменил Людмилу Куракову в конце 2019 года. Срок его полномочий истек. В декабре 2024-го депутаты липецкого облсовета поддержали назначение на эту должность бывшего сенатора от региона Оксаны Хлякиной.

Алина Морозова