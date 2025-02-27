Поставка госкомпаниям товаров и услуг самозанятыми Самарской области увеличилась на 71%

В прошлом году самозанятые Самарской области поставили госкомпаниям товары и услуги на 116 млн руб. Это на 71% больше показателя за 2023 год. Об этом сообщает минэкономразвития региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В ведомстве отмечают, что наибольший прирост объема закупок у самозанятых произошел в сфере юридических, бухгалтерских, профессиональных, научных и технических услуг.

В целом по России в 2024 году объем закупок госкомпаний у самозанятых вырос на 64% по сравнению с 2023 годом и составил 11,9 млрд руб.

Руфия Кутляева