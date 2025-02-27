Омская промышленность продемонстрировала рост на 5,8% в первый месяц 2025 года

Индекс промышленного производства в Омской области в январе достиг 105,8%. Первые данные о состоянии отрасли в 2025 году приведены в сообщении регионального подразделения Росстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

По подсчетам ведомства, рост обеспечен, в первую очередь, обрабатывающим сектором. В этом сегменте он составил 7,1% к показателю января 2024 года.

В других регионах Сибирского федерального округа, где уже известны данные по итогам января, результаты промышленности выглядят значительно скромнее. В Республике Алтай зафиксирован рост 0,6% при индексе в обработке 97,2%. В Алтайском крае отрасль повторила результат января прошлого года, в Кемеровской области падение составило 0,1%.

Валерий Лавский