Власти ЮАР настроены заключить «значимое соглашение» с США

Президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса заявил, что власти страны, столкнувшиеся с давлением со стороны новой американской администрации, намерены заключить соглашение с США по целому ряду вопросов. Он выразил уверенность в том, что стороны «неизбежно» придут к соглашению.

«Мы хотим пойти и заключить значимую сделку с США по целому ряду вопросов, и сигналы, которые мы получаем, заключаются в том, что нам нужно способствовать развитию этого процесса — мы неизбежно соберемся вместе и заключим сделку»,— сказал в четверг южноафриканский лидер на мероприятии, организованном Goldman Sachs Inc (цитата по Bloomberg).

«Мы должны взаимодействовать друг с другом, нравится нам это или нет, и мы должны учитывать другие политические позиции, в которых мы можем расходиться»,— добавил господин Рамафоса.

Отношения ЮАР и США переживают кризис, поводом для которого послужила земельная и внешняя политика южноафриканских властей. В начале февраля президент США Дональд Трамп обвинил властей Южной Африки в конфискации земель. Это произошло после того, как президент ЮАР подписал законопроект, согласно которому правительство может при определенных обстоятельствах предложить «нулевую компенсацию» за земельное имущество, экспроприированное в общественных интересах.

7 февраля Дональд Трамп заморозил помощь и содействие ЮАР исполнительным указом, в котором утверждалось, что политика властей ЮАР «подрывает внешнюю политику США». Американская администрация также приняла решение не направлять в Йоханнесбург на заседания G20 министров иностранных дел и финансов.

В ЮАР утверждают, что американские власти «неправильно оценили» земельную политику страны. На встрече глав МИДов G20, которая состоялась в Йоханнесбурге на прошлой неделе, Сирил Рамафоса заявил, что решение американских властей не направлять в ЮАР госсекретаря Марко Рубио — это «не бойкот». Он выразил уверенность, что ЮАР и США смогут преодолеть трудности в отношениях.

О том, как прошел саммит G20 в ЮАР — в материале «G20 утонула в ритмах Африки».

Анастасия Домбицкая