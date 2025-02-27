Челябинец оформил 30 микрозаймов с помощью чужих аккаунтов на «Госуслугах»

Следственное управление УМВД России по Челябинску направило в Тракторозаводский районный суд материалы дела в отношении 21-летнего местного жителя по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 2 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации). Его обвиняют в оформлении 30 микрозаймов с помощью чужих аккаунтов на «Госуслугах», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

По версии следствия, с марта по декабрь 2023 года челябинец приобретал логины и пароли личных аккаунтов на портале госуслуг и паспортные данные их владельцев. После этого он восстанавливал доступ к личному кабинету, указывая номер, который ранее был привязан к системе. Это позволило местному жителю оформить на 16 россиян 30 микрозаймов на общую сумму 270 тыс. руб. Со счетов пострадавших по исполнительным производствам списывались личные сбережения и были наложены аресты. Полицейские помогли россиянам вернуть деньги и снять обременения со счетов. Всего в деле челябинца 46 эпизодов мошенничества и неправомерного доступа к информации.

Виталина Ярховска