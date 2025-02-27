Жительница Набережных Челнов потеряла 700 тыс. рублей, инвестируя в криптовалюту

46-летняя жительница Набережных Челнов лишилась 700 тыс. руб., желая инвестировать в криптовалюту. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Татарстану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Из материалов дела следует, что на одном из каналов в популярном мессенджере женщина узнала о преимуществах инвестиций в криптовалюту. Там же она прочитала об успешном опыте инвесторов, вложивших средства в цифровые активы.

Решив последовать их примеру, она перевела около 700 тыс. руб. своих личных сбережений консультантам по криптовалюте для покупки токенов.

Спустя неделю, когда горожанка попыталась вывести прибыль или хотя бы вернуть вложенные средства, ей это не удалось. Консультанты перестали выходить на связь, игнорируя ее запросы.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ст. 159 ч. 3 УК РФ (мошенничество).

Ранее сообщалось, что в 2024 году жители Татарстана лишились около 5 млрд руб. из-за действий киберпреступников. По сравнению с 2023 годом количество преступлений с использованием информационных технологий увеличилось на 20,8%.

Артём Дергунов