На Решетникова школьник попал под колеса троллейбуса, мальчик получил тяжелые травмы

Восьмилетний ребенок пострадал в ДТП, которое произошло вечером 26 февраля возле дома № 16 по улице Решетникова в Московском районе. Мальчик переходил дорогу в неположенном месте и попал под колеса троллейбуса, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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Отмечается, что ребенок был на улице один, без сопровождения взрослых. В результате ДТП школьника госпитализировали с различными травмами, его состояние врачи оценили как тяжелое. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что восьмилетний мальчик попал в больницу после аварии на проспекте Буденного в Петергофе.

Дарья Астанина