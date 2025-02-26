Полиция Петербурга проводит проверку по факту ДТП с участием восьмилетнего ребенка

Восьмилетний мальчик попал в больницу после аварии на проспекте Буденного в Петергофе. Полиция проводит проверку, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Как рассказали в главке, ДТП произошло утром 25 февраля у дома № 24 по проспекту Буденного. По предварительным данным, 32-летний мужчина за рулем Jaecoo J8 сбил мальчика, который переходил дорогу в неположенном месте.

«В результате ДТП ребенок госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. По факту аварии проводится проверка»,— сообщили в полиции.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что школьница-восьмиклассница попала в больницу после ДТП на улице Шотмана.

Дарья Астанина