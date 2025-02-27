Архитекторы Uralruin будут развивать село Камышево в Белоярском районе

Село Камышево в Белоярском муниципальном округе (Свердловская область) станет новой площадкой, где будут реализованы инициативы проекта Uralruin. Соответствующее соглашение заключили администрация Белоярского округа и архитектурное бюро Fish из Екатеринбурга, которое занимается проектом Uralruin.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Храм святого великомученика Георгия Победоносца в селе Камышево Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Бывшая пимокатная фабрика в селе Камышево Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Храм святого великомученика Георгия Победоносца в селе Камышево Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Следующая фотография 1 / 3 Храм святого великомученика Георгия Победоносца в селе Камышево Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Бывшая пимокатная фабрика в селе Камышево Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Храм святого великомученика Георгия Победоносца в селе Камышево Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Соглашение предусматривает, что в 2025 году команда архитекторов займется преобразованием территории, на которой расположены: пимокатная фабрика в разрушенном состоянии, храм святого великомученика Георгия Победоносца, улица заброшенных дореволюционных усадеб.

Село Камышево основано в 1686 году. На 1 февраля 2025 численность населения села 1 066 человек.

«Проект Uralruin показывает и объясняет, как с таким наследием работать. Для этого мы проведем в селе Камышево серию мероприятий, посвященных поиску идентичности, создадим новые точки притяжения, веломаршрут и еще много всего интересного»,— рассказал руководитель проекта Uralruin Артур Ларионов.

Первое мероприятие в рамках партнерства по развитию Камышево состоится в марте: все желающие в рамках воркшопа смогут предложить свои идеи для интеграции руин в жизнь села. Летом архитекторы со всей страны соберутся в резиденции «Не пустое место», чтобы создать ленд-арт-объекты для второго веломаршрута, и будет организован фестиваль.

«Сделать точкой притяжения то, на что в принципе сложно обратить внимание, — смело и свежо. Мы не стремимся сделать большой коммерческий проект, наша задача перевспомнить историю Урала и Белоярского района, познакомить с ней людей»,— отметил заместитель главы Белоярского округа Вячеслав Толстогузов.

Команда проекта Uralruin с 2019 года исследует заброшенные здания в Свердловской области и ищет способы наполнить их новыми смыслами и функциями. В частности, она ведет разработку велопешеходного маршрута Veloruin между Екатеринбургом и Каменском-Уральским для самостоятельных путешествий через села и деревни, где сохранились руины храмов, усадеб и фабрик. Первый участок (12 км) запущен в 2024 году. В будущем общая протяженность маршрута составит 120 км. В рамках Uralruin организуется лагерь для архитекторов и художников, которые создают арт-объекты, придумывают концепции развития территорий.

Первой площадкой, где были реализованы инициативы Uralruin, стало село Маминское в Каменском городском округе (Свердловская область). За два года здесь провели субботники на территории бывшей ГЭС, серию воркшопов с ведущими спикерами из сферы архитектуры и искусства, архитектурную резиденцию «Не пустое место», создали арт-объекты для веломаршрута Veloruin. Был организован летний фестиваль с концертами, квестами, фуд-кортом.

Алина Шульгина