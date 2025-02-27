Пермский УЗПМ продемонстрировал решения на базе «Бионорда» для мостов и инженерных объектов

Специалисты Уральского завода противогололедных материалов (УЗПМ) – ведущего российского производителя экологичных реагентов под брендом «Бионорд» – приняли участие в VII Всероссийской конференции «Актуальные проблемы проектирования автомобильных дорог и искусственных сооружений». Мероприятие проходило 26–27 февраля в Санкт-Петербурге и собрало более 200 экспертов дорожно-строительной отрасли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

На конференции представители прикамского УЗПМ продемонстрировали свои новейшие методики в сфере противогололедной защиты мостов и иных инженерных сооружений. Генеральный менеджер направления «Федеральные и региональные дороги и мосты» торгового дома «УЗПМ» Артем Довженко подчеркнул, что рациональный выбор противогололедных реагентов способствует не только продлению эксплуатационного срока мостовых конструкций, но и снижает вероятность коррозии металлоизделий. Он также отметил, что подобные материалы необходимо учитывать еще на этапе проектирования, чтобы обеспечить долгосрочную и экономически эффективную работу сооружений.

Отдельное внимание было уделено продукту «Бионорд Мосты», созданному с учетом высоких требований к защите металлоконструкций от коррозии. Данный реагент соответствует ОДМ 218.5.006-2008 («Методические рекомендации по применению экологически чистых антигололедных материалов и технологий при содержании мостовых сооружений») и гарантирует надежную противогололедную эффективность при деликатном воздействии на инженерные объекты.

Организаторы конференции отметили, что подобный обмен опытом способствует совершенствованию технологии проектирования и дальнейшей эксплуатации инфраструктурных объектов. Своевременный ввод в практику инновационных решений и комплексный подход к их применению помогает сделать движение по автодорогам и мостам более безопасным, а срок их службы – значительно дольше.

Уральский завод противогололедных материалов (УЗПМ) – ведущий российский производитель современных, экологичных противогололедных реагентов «Бионорд». Компания входит в топ-30 крупнейших предприятий Пермского края и имеет производственные площадки в городах Краснокамске (Пермский край) и Долгопрудном (Московская область). Продукция УЗПМ предназначена для сезонного содержания дорог, аэродромов и других инфраструктурных объектов. Противогололедные материалы «Бионорд» применяются более чем в 50 регионах России и входят в топ-100 лучших товаров страны. Их высокое качество и соответствие экологическим требованиям подтверждены официальными сертификатами и заключениями экспертов.

ООО «УЗПМ»