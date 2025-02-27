Глава Орска высказался против выступления комиков, осудивших проведение СВО

Глава Орска Артем Воробьев высказался против выступления в городе комиков Сергея Писаренко и Евгения Никишина, ранее осудивших проведение СВО. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Елисеева, Коммерсантъ Фото: Елена Елисеева, Коммерсантъ

Бывшие участники команды КВН «Уездный город» должны выступить в одном из орских ресторанов 8 марта. Глава города, высказав свое мнение, запустил в своем Telegram-канале опрос, согласны ли с ним жители. Более 80% проголосовавших посчитали, что в Орске можно обойтись и без выступления этих комиков.

Евгений Никишин вместе с Сергеем Писаренко зарабатывали на Украине, в том числе сотрудничая с нынешним президентом страны Владимиром Зеленским и его шоу. После начала спецоперации они записали видеобращение, в котором выступили против действий российских властей.

Андрей Сазонов