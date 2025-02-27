На Ставрополье упали цены на молоко и яйца

В этом году Управление федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу провело первый крупный мониторинг цен (с 18 по 24 февраля) на Ставрополье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как сообщают статисты, в сравнении с предыдущей неделей в Ставропольском крае подорожали: говядина (кроме бескостного мяса) — 628 руб. за кг (+1,6%); свинина (кроме бескостного мяса) — 428 руб. за кг (+2,6%); баранина (кроме бескостного мяса) —846 руб. за кг (+1%); мука пшеничная — 59 руб. за кг (+1,4%); картофель — 71 руб. за кг (+4,6%);

Производители мясной продукции продолжили переносить в цены возросшие издержки, в том числе на упаковку, оплату труда и грузоперевозки. Результатом стал рост цен на рыбопродукты.

Подешевели при этом следующие продукты: молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности — 96 руб. за литр (-1,1%); яйца куриные — 110 руб. за десяток (-1,2%); морковь — 40 руб. за кг (-1,5%).

Скачок цен специалисты выявили за период с 4 по 10 февраля.

Николай Аксенов