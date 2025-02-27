На новосибирского депутата завели дело за самовольную врезку в газопровод

Руководитель Следственного комитета России (СКР) по Новосибирской области Евгений Долгалев возбудил уголовное дело на депутата горсовета Искитима Виталия Пустонина. Депутат подозревается в краже в крупном размере (ч. 3 ст. 158 УК РФ), за что ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

По информации следственного ведомства, депутат на территории своего частного домовладения в городе Искитиме самовольно подключился к газопроводу, проложенному вдоль его земельного участка. «Используя похищенный природный газ для обогрева нежилых помещений, депутат причинил ущерб ООО «Газпром Межрегионгаз Новосибирск» на сумму свыше 800 тыс. руб.»,— говорится в сообщении региональной прокуратуры, которая поставила на контроль ход расследования.

Основанием для возбуждения головного дела послужили материалы УФСБ России по Новосибирской области.

Илья Николаев