Айрата Газимзянова избрали на должность главы Воткинского района в Удмуртии

Айрат Галимзянов избран советом депутатов на должность главы Воткинского района. Об этом сообщил руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Александр Журавлев в Telegram. За кандидатуру господина Газимзянова проголосовало большинство депутатов района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Журавлев, Telegram Фото: Александр Журавлев, Telegram

С 2021 года он работал замглавы района. В частности, занимался муниципальной программой по созданию условий для устойчивого экономического развития территории и координировал участие в грантовых конкурсах и федеральных проектах.