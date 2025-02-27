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Айрата Газимзянова избрали на должность главы Воткинского района в Удмуртии

Айрат Галимзянов избран советом депутатов на должность главы Воткинского района. Об этом сообщил руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Александр Журавлев в Telegram. За кандидатуру господина Газимзянова проголосовало большинство депутатов района.

Фото: Александр Журавлев, Telegram

Фото: Александр Журавлев, Telegram

С 2021 года он работал замглавы района. В частности, занимался муниципальной программой по созданию условий для устойчивого экономического развития территории и координировал участие в грантовых конкурсах и федеральных проектах.