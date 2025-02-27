В Екатеринбурге число субъектов МСП увеличилось до 127 тысяч в 2024 году

В 2024 году в Екатеринбурге количество субъектов малого и среднего предпринимательство (МСП) увеличилось до 127,1 тыс. Как сообщил на заседании коллегии администрации города директор Департамента промышленной и инвестиционной политики мэрии Евгений Копелян, в 2023 году число субъектов МСП составляло более 124,8 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Большую часть сектора МСП составила торговля и услуги. Если брать по численности занятых у субъектов МСП, то в 2024 году это более 578 тыс. человек. Объем налоговых поступлений в местный бюджет составил более 14,4 млрд руб.», — отметил господин Копелян.

По словам Евгения Копеляна, в Екатеринбурге на 10 тыс. человек приходится более 804 субъектов МСП. Он подчеркнул, что по итогам в части поддержки предпринимателей в 2024 году было поддержано более двух тыс. бизнесменов, среди них — участники форумов «Финмаркет» и «Грабли для бизнеса».

Мария Шараева