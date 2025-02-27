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В учебном заведении Тольятти рухнул потолок, начата проверка

Силовики расследуют обрушение потолка в тольяттинском учебном заведении. Начата доследственная проверка. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Следствие устанавливает обстоятельства происшествия. После проверки примут процессуальное решение.

Перед этим СМИ сообщили о том, что в классе учебного заведения рухнули потолочные перекрытия. Никто не погиб и не пострадал.

Авторы публикаций в сети утверждают, что происшествие случилось в лицее № 19, где за неделю до этого потолок обрушился в спортзале. Этот случай также расследуется: прокуратура проводит проверку.

Георгий Портнов