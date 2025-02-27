Сотрудники ОМК и жители Благовещенска собрали средства в поддержку ребенка с ДЦП

В Благовещенске прошла благотворительная акция «С любовью в сердце», организованная фондом «ОМК-Участие» совместно с благовещенским заводом Объединенной металлургической компании. В заводской столовой провели ярмарку, во время которой сотрудники предприятия за благотворительный взнос могли приобрести понравившиеся сувениры для себя и своих близких. Собранные средства – 135,5 тысячи рублей – направят семье Дарьи Игумновой с диагнозом «детский церебральный паралич». Этой суммы хватит на расширенный курс реабилитации, который необходим девочке после операции.



Фото: Константин Васильев

Сувениры для ярмарки в поддержку Дарьи передали воспитанники детских садов и спортивного клуба «Факел», участники Общества инвалидов, жители Благовещенска, сотрудники предприятия ОМК и социальные предприниматели. Заводчане смогли выбрать игрушки, картины, сувениры и мыло ручной работы, посуду, одежду и бижутерию.

«Спасибо всем участникам этой доброй акции. Мы получили много разнообразных сувениров от мастеров и умельцев – пришлось добавлять столы, чтобы вместить все. Все сувениры сделаны с любовью, и такие хочется подарить близким людям. Здорово, что атмосфера праздника принесла еще и отличный результат: к нам присоединились воспитанники детского сада №14 и 12, ученики школы №6 и Благовещенского филиала Башкирского колледжа архитектуры, строительства и коммунального хозяйства, которые собрали и передали деньги в поддержку Дарьи. В итоге собранная сумма оказалась больше той, на которую мы рассчитывали. Благодаря этому девочка получит расширенный курс реабилитации», – рассказывает куратор корпоративной социальной ответственности на благовещенском заводе ОМК Юлия Ларионова.

Организовать ярмарку помогли волонтеры из числа сотрудников завода и заводского Совета ветеранов, а также студенты Благовещенского филиала Башкирского колледжа архитектуры, строительства и коммунального хозяйства.

Материал предоставлен АО «ОМК»