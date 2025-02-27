Облсуд оставил под стражей совладельца «Дорстройгрупп»

Челябинский областной суд оставил без изменения меру пресечения в виде заключения под стражу задержанному УФСБ бенефициару и заместителю директора ООО «Дорстройгрупп» Эдику Аракеляну, обвиняемому в даче взятки (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ). Он останется в следственном изоляторе до 12 апреля, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Обжаловать постановление Тракторозаводского районного суда Челябинска от 13 февраля пыталась сторона защиты. Адвокаты указали на отсутствие у подзащитного намерений скрыться и помешать расследованию делу, просили отправить Эдика Аракеляна под домашний арест. Однако областной суд с учетом позиции прокуратуры оставил фигуранта в СИЗО.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Эдика Аракеляна задержали сотрудники УФСБ России по региону две недели назад. По версии следствия, в 2022 году предприниматель через посредника передал начальнику отдела технического надзора дорожно-строительных работ ОГУК «Челябинскавтодор» взятку в виде имущества и услуг на общую сумму 220 тыс. руб. за подписание актов приемки выполненных работ по государственному контракту на ремонт автомобильной дороги Лазурный — Дубровка — граница Сосновского района. По данным прокуратуры региона, инспектор получил от взяткодателя 10 т песчано-щебеночной смеси и строительные работы по укладке дорожной плитки.