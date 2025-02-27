В Красноярске полицейский отказался от взятки в 500 тысяч рублей

От взятки в полмиллиона рублей отказался сотрудник полиции УМВД России «Красноярское». Как рассказали в краевом управлении Следственного комитета, 24 февраля полицейские установили 41-летнюю жительницу краевого центра, которая, по оперативным данным, занималась распространением наркотиков через закладки. В ее квартире стражи порядка изъяли партию запрещенных веществ, упаковочный материал, весы и шприцы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

За освобождение от уголовной ответственности за наркотики подозреваемая предложила полицейскому 500 тыс. руб. В момент передачи денег ее задержали. Следственные органы возбудили уголовное дело. По одной только статье УК о даче взятки в крупном размере (ч. 4 ст. 291 УК РФ) задержанной грозит от семи до 12 лет лишения свободы.

Илья Николаев