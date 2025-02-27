Главой Курчатовского района Челябинска назначен Константин Матыгин

Исполняющий обязанности главы Курчатовского района Челябинска Константин Матыгин утвержден в должности главы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Господину Матыгину 47 лет. Начал строить карьеру с должности экономиста в федеральном научно-производственном центре «Станкомаш» в 2000 году. Затем работал в коммерческих структурах и вел индивидуальную предпринимательскую деятельность. В декабре 2013 года стал начальником организационного отдела в администрации Курчатовского района, через три года — заместителем главы района. С 25 ноября 2024-го исполнял обязанности главы.

Предыдущий глава Сергей Антипов уволился по собственному желанию в ноябре 2024-го. Он руководил Курчатовским районом с 2016 года. Осенью на его территории произошло ЧП: ребенок упал в яму с кипятком и с ожогами попал в больницу. При этом на следующий день господин Антипов на аппаратном совещании отчитался, что коммунальных аварий и несчастных случаев в районе не было. Алексей Лошкин, который тогда исполнял обязанности мэра, раскритиковал главу за неправдивый доклад.

Виталина Ярховска